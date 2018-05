Maule: Frutícolas culpan al cambio climático de problemas en cuaja de frutos rojos

Los productores frutícolas se han visto afectados por el cambio climático, especialmente en Romeral, en la Región del Maule, donde existe un microclima ideal para el cultivo de frambuesas, guindas y cerezas de exportación.

El alcalde de la comuna, Carlos Vergara, explicó que este desorden climático quedó reflejado en la última cuaja de frutos rojos.

"Estamos bastante preocupados (...) Tuvimos muchos problemas en la cuaja de la cereza, hay poca cereza. El año pasado fuimos afectados por las lluvias en destiempo, en el mes de diciembre en donde hubo un gran problema de partidura de cerezas y hoy día tenemos una baja considerable en la producción", aseveró.

"No podemos hablar de números todavía, porque mientras no se empiece a cosechar y no sepamos claramente cuánto va a ser esa baja, pero sí, va a afectar claramente la economía local de la comuna de Romeral y de la provincia de Curicó", dijo Vergara.

El consejero regional e ingeniero agrónomo, César Williams, indicó que la inestabilidad climática que considera las variables de heladas tardías, lluvias fuera de temporada o implacables olas de calor como la que se está viviendo en la zona central, inciden en las cosechas.

"Lluvias traen aparejados a los hongos (...) Sin dudas que este desorden climático todavía no nos ha llegado la sequía del norte. Las sequías, terribles. Tenemos falta de agua en algunas partes, pero hacen daño, hacen daño, sin dudas", sentenció.