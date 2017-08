Gobierno pide a Piñera que "no pierda la compostura"

Luego de que el ex Presidente Sebastián Piñera criticara -en medio del debate por el sistema de pensiones- al ministro de Hacienda, Mauricio Valdés, hoy el Gobierno emplazó al candidato a no perder la compostura.

La ministra Paula Narváez emplazó al "ex Presidente Piñera que no pierda la calma, que no pierda la compostura. No es posible que alguien que ha sido Presidente de la República y que aspira a serlo nuevamente no haga un debate político de altura".

"La invitación es a que en este año de campañas presidenciales, el debate sea con altura, sin descalificaciones. Es una oportunidad para el país, por lo tanto, eso es lo que le decimos al ex Presidente Piñera: Que no pierda la compostura", remató.

El actual candidato presidencial por Chile Vamos sostuvo ayer en un seminario que "Rodrigo Valdés tiene que decidir de una vez por todas si va a ser ministro de Hacienda o va a ser operador político", dichos que incluso fueron emplazados por el ex Mandatario Ricardo Lagos a través de Twitter.