Productora Fábula se refirió a millonaria estafa interna

Mientras "Una Mujer Fantástica" se quedaba con un Oscar a mejor película extranjera, en la productora a cargo de esta cinta, Fábula, se realizaba una investigación de la PDI y liderada por la Fiscalía Oriente.

Según informó La Tercera, fue la propia compañía la que presentó en enero una querella por estafa, uso malicioso de instrumento público mercantil y falsificación.

Estos hechos comenzaron en el 2016 llegando a un monto de 52 millones. Sin embargo, el director Pablo Larraín aclaró en LUN la cifra.

"Son 30 millones de pesos, montos que efectivamente se perdieron...", señaló.

"No me puedo referir por supuesto a la investigación. Lo que sí te puedo decir que esto que nos está pasando a nosotros es una realidad que sucede en muchas empresas chilenas y que muchas veces no se investiga. Nosotros decidimos investigar", dijo el director de "No".

Fábula además de "Una Mujer Fantástica" estuvo detrás de "Gloria", "Tony Manero", "Neruda", "El Club", entre otras exitosas películas. Sobre lo ocurrido, fue claro:

"Alguien aparentemente había falsificado firmas y cobraron cheques que no correspondían a nombre de otra gente. Entonces es eso, no es más. Hay una investigación en curso y eso es que vamos a decir por parte de la productora", finalizó.