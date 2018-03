"Una Mujer Fantástica" se corona en los Spirit Awards

En la previa a su participación en los Oscar, la cinta chilena "Una Mujer Fantástica" se impuso en los Spirit Awards y se quedó con el premio a Mejor Película Extranjera.

Allí la película nacional logró vencer a otros títulos como "I am not a witch" (Zambia), "Lady Macbeth" (Reino Unido), "BPM" (Francia) y "Loveless" (Rusia), con quien competirá esta noche en los Oscar.

En el apartado general de estos premios, "Get Out", que mezcla terror y sátira social, se llevó el Spirit a la mejor película y la estatuilla al mejor director para Jordan Peele.

El joven Timothée Chalamet ganó el Spirit al mejor actor por "Call Me By Your Name", mientras que Frances McDormand consiguió el galardón a la mejor actriz por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Los Spirit Awards son presentados por Film Independent, una organización sin fines de lucro que busca destacar a lo mejor del cine independiente.