La emotiva despedida de Faith No More a su vocalista original

La banda Faith No More publicó una emotiva carta para despedir a su ex vocalista Chuck Mosley, quien falleció este viernes por "razones relacionadas a la adicción".

"Es con gran pesar que nos damos por enterados del fallecimiento de nuestro amigo y compañero de banda, Chuck Mosley. Él fue una energía osada y estridente que nos entregó la convicción y nos ayudó a sentar un camino de originalidad que no se hubiese desarrollado si él no hubiese sido parte", dijeron en su cuenta oficial de Facebook.

El grupo recordó la reunión que sostuvieron con el cantante el año pasado, para celebrar el re lanzamiento de "We Care a Lot", su álbum debut.

"Fuimos muy afortunados de tener la oportunidad de tocar con él el año pasado en esa especie de reunión que hicimos cuando relanzamos el primer disco", agregaron.

Pese a que Mosley solo estuvo tres años en Faith No More, su relación con los miembros de la banda era excelente y así lo hicieron notar al recordarlo. "Su entusiasmo, su sentido del humor, su estilo y su valentía serán extrañadas por muchos", dijeron.

"Éramos una familia, una extraña y disfuncional familia, y siempre estaremos agradecidos del tiempo que compartimos con Chuck", concluyeron los miembros de la banda.