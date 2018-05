Los grandes covers que dejó Chris Cornell

Este viernes 18 de mayo se cumple un año desde el trágico fallecimiento de Chris Cornell, el líder de bandas como Soundgarden y Audioslave que decidió quitarse la vida.

A lo largo de su carrera y mediante los distintos proyectos que formó, el estadounidense creó mucha música propia, pero además se acercó a las composiciones de otros colegas.

En sus distintas etapas y en los proyectos de los que formó parte, Cornell siempre quizo tributar a sus pares con su voz.

Para recordar su legado, en Cooperativa te mostramos los mejores covers que realizó Chris Cornell a lo largo de su carrera.

"Imagine" (John Lennon)

"Nothing Compares 2 U" (Prince)

"Redemption Song" (Bob Marley)

"Killing in the name of" (Rage Against the Machine)

"Billie Jean" (Michael Jackson)

"Thank You" (Led Zeppelin)