Primus sumó show en el Teatro Cariola

Tras agotar tres funciones en el Teatro Municipal de Santiago, la banda estadounidense Primus anunció un cuarto show para el 5 de marzo pero en el Teatro Cariola.

La agrupación llegará a mostrar de forma completa su disco "Frizzle Fry", álbum debut en estudio lanzado en 1990 y que incluye los singles "John the Fisherman", "Too Many Puppies" y "Mr. Knowitall".

Las entradas para este nuevo show se pondrán a la venta a partir de este jueves 26 de enero al mediodía a través del sistema Puntoticket y sin cargo por servicio en la boletería del mismo teatro.

Los valores son los siguientes: