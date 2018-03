Claudia Schmidt defendió las fotos de Hernán Calderón Jr.

Una gran polémica generó la fotografía de Hernán Calderón Jr. en donde mostraba partes íntimas de las mujeres.

El hijo de Raquel Argandoña fue criticado por Karen Bejarano y otras personas del espectáculo. Sin embargo, encontró apoyo en Claudia.

La panelista de "Intrusos" defendió las imágenes en el programa de La Red. "El mensaje es terrible dicen ustedes, y yo no veo nada terrible en esa fotografía. Veo tres mujeres que se prestan para una fotografía donde Nano está posando, con la mano medio forzada", señaló.

"¿Por qué si yo quiero prestar mi traste y mis pechugas y no me siento humillada y estoy de acuerdo con el mensaje que da la fotografía no lo voy a hacer?", apuntó.