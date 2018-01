Kenita Larraín comentó la supuesta infidelidad de Alexis Sánchez en Inglaterra

Aparte de su llegada a Manchester United, Alexis Sánchez ha hecho noticia fuera de las canchas por una supuesta relación con una joven de 20 años llamada Paulina Sobierajska, según informó The Sun.

De acuerdo a la publicación inglesa, la joven dijo que el ariete nacional le consultó por "¿cuánto dinero -debo pagar- por hacer el amor contigo?", pese a que tiene un noviazgo con Mayte Rodríguez. Alexis lo negó todo en su cuenta de Instagram.

Este lunes, la ingeniera y ex pareja de deportistas famosos, Kenita Larraín, comentó el hecho, sintiendo empatía por lo que debe estar viviendo la actriz chilena.

"Yo me imagino que lo debe estar pasando súper mal Mayte Rodríguez porque, independiente que esto sea verdad, que haya pasado o no, que esta niña lo haya hecho por hacerse famosa o no, igual queda la duda y están los rumores", dijo en "Bienvenidos", de Canal 13.

"Me pongo en los zapatos de ella y debe ser súper doloroso que estés con una relación importante, a distancia, que tienes que confiar mucho en la persona, ¿y que salga esto en una portada?", agregó.

Luego, Larraín evitó poner a todos los futbolistas en el mismo saco.