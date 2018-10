La preocupación de Ángela Duarte por salud de su madre

La ex chica reality Ángela Duarte terminó su internado de enfermería, lo que la tenía muy feliz. Sin embargo, había un tema que la mantiene muy preocupada: la salud de su madre.

En sus historias de Instagram, Duarte contó hace unas horas que a su mamá le hicieron un examen de salud y le entregaron los resultados.

"Mi madre quien recibirá intervención quirúrgica por un pre-cáncer encontrado en el útero. Pido sus oraciones en estos momentos y toda su energía para que esto suceda de la mejor forma", escribió en las historias.

Esta tarde, Duarte compartió un resumen sobre la salud de Rosa María Benoit.

"Gracias a todos por sus hermosos mensajes...!!! Últimamente he vivido muchas cosas y realmente creo que la vida me ha dado oportunidades para reconstruir, renovarme y por sobre todo: amar....", publicó en Instagram este martes.

"Dormimos muy poco y la espera fue un poquitín agotadora pero aquí estamos!!!! Vivas y amándonos mucho que es lo importante, esperando que todo mejore y no haya inconvenientes para tener mami para rato ❤️", agregó Duarte.

El posteo:

