"Lelo" se defendió negando los cargos de microtráfico

El pasado fin de semana detuvieron al ex chico "Yingo", "Lelo", por el delito de microtráfico de drogas. 1,2 gramos de marihuana portaba el hombre.

Tras quedar con firma mensual, este conversó con "Intrusos" y negó los cargos que presentaron en su contra.

Además, acusó maltrato por parte de Carabineros. "Me empezaron a trajinar, no me encontraron nada y me hicieron desnudarme al completo. Me insultaron todo el rato", dijo.

Insultos de grueso calibre señaló le propinaron los uniformados, llegando a golpearlo mientras iban en el retén. "Alguien me metió el dedo en el ojo", sostuvo.

Acá sus todos sus dichos: