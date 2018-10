Youtuber reveló las verdaderas razones de su quiebre con "la chica del tiempo"

Tras anunciar su retiro de las competencias de videojuegos, el youtuber Douglas "FaZe Censor" Martin quiso explicar las verdaderas razones de su quiebre con Yanet García para desmarcarse de la ola de burlas que ha recibido.

"No fue solo por Call Of Duty, fue por un montón de situaciones. Sabía que ustedes tenían que saber la razón por todos los momentos que compartimos en las redes sociales", comenzó explicando el joven en su cuenta de Youtube.

En un video de más de 15 minutos, el youtuber explica iniciaron su relación hace tres años y que en un comienzo se dejó llevar para evitar desiluciones amorosas. "Todo empezó a cambiar cuando le mencioné la cantidad de dinero que podías hacer siendo un youtuber. Cuando entendió eso, quería obtener un porcentaje por los videos que hacíamos, lo que no me pareció", recordó Martin.

"Pero eso me produjo un dilema moral, porque ¿por qué no puedes simplemente apoyar y ayudar a alguien?. Así son las redes sociales", sostuvo.

"Le dije que no le pagaría. No se sentía bien en el plano moral... así que le dije que me haría cargo de ella, que pagaría todas las cuentas, sus tarjetas de crédito, que haría lo que sea para hacerla sentir cómoda. Hasta le pagaba sus clases para que aprendiera inglés", agregó el joven gamer.

Incluso "FaZe Censor" indicó que "la chica del tiempo más linda del mundo" controlaba sus amistades y lo llamaba insistentemente cuando grababa sus videos para redes sociales. "'Si sales con elllos, entonces no puedes seguir con esta relación', me decía cuando estaba en el gimnasio grabando con mis amigos", recordó.

Yanet García y "FaZe Censor" terminaron su relación en julio pasado. En aquel momento, él argumentó que se quería dedicar más tiempo a desarrollar su carrera como gamer de "Call of Duty".