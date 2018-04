Actriz de "Smallville" fue arrestada por el FBI por vínculos con secta de esclavas sexuales

Allison Mack fue detenida por el FBI en Nueva York por sus vínculos con la secta Nxivm (Nexium) a la que las autoridades acusan de tener esclavas sexuales y mujeres a las que marcaban como ganado.

La actriz, recordada por un inocente papel en la serie "Smallville", fue detenida luego que se desvelaran su vínculos con Keith Raniere, líder del culto que fue arrestado a fines de marzo.

La policía y la justicia la investigan por su presunto rol de reclutadora de mujeres y enfrenta eventuales cargos por tráfico sexual y trabajo esclavo.

Al momento del arresto del líder del culto en México, Mack fue captada en un video intentando socorrerlo junto a la actriz Nicki Clyne.

Según TMZ, se presume que la artista era la segunda a cargo de la organización luego de Raniere.

"Smallville" actor Allison Mack charged with sex trafficking, forced labor conspiracy as part of NXIVM case, per @EDNYnews pic.twitter.com/DnZQVzxwTG