Leo Méndez Jr. a Claudia Schmidt: Con todo respeto, tu estás mal

Esta semana, la panelista de "Intrusos" de La Red, Claudia Schmidt, se refirió a la transexualidad de la protagonista de "Una mujer fantástica", Daniela Vega, asegurando que "no es una mujer como yo".

Hoy, invitada al programa "Vértigo" de Canal 13, la ex modelo trató de defender su postura, aclarando que "yo nunca podría ser igual a una mujer transgénero y lo digo con todo respeto, porque yo como mujer natural no he tenido que pasar nunca los dolores, el sufrimiento que han tenido que pasar muchas personas que están viviendo en un cuerpo que no les corresponde".

"Para mí Daniela vega nunca va a ser una mujer igual que nosotros", reiteró.

En el panel, Leo Méndez Jr., que se cambió en redes sociales su nombre a Linda Espinoza Méndez, respondió a Schmidt que "con todo respeto, tu estás mal".

"Físicamente, si tu eres hombre o eres mujer, es una cosa aparte, pero como tu te sientas acá adentro (en el corazón) o acá arriba (en la cabeza) es totalmente distinto", dijo, añadiendo que "Daniela Vega es una mujer, en mis ojos es una mujer porque ella se siente mujer, ella nació mujer, lo físico es súper simple como operarse".

Habló también de cómo se siente él y explicó que "yo soy hombre, pero me gustan las cosas femeninas, el maquillaje, la ropa, todas las cosas femeninas".

"Lo describiría como 'shemale'", explicó.