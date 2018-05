Daniella Chávez y sus lágrimas por rutina de Yerko: "He llorado todos los días"

Daniella Chávez se refirió nuevamente a la rutina de "Yerko Puchento" en el programa "Vértigo" en la que acusó al actor Daniel Alcaíno de tratarla de prostituta.

Luego de reunirse con el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Jaime Mulet, para recibir su apoyo, la chica Playboy habló en "Mucho Gusto" y reveló su sufrimiento en los días posteriores.

"He llorado todos los días, porque es fuerte. No hago nada malo y me da pena, porque he luchado durante este tiempo, porque en la televisión también se discrimina", dijo Chávez.

Según su relato, hay ciertos programas en que no la invitan. Sin embargo, no cree necesario participar en TV, pues le basta con lo que hace en redes sociales: "Yo fui porque quiero que la gente me conozca y vea a la persona que hay más allá de las fotos".

"Mi idea es llamar al respeto, sea hombre o mujer, da lo mismo la condición sexual", aseguró.

Asimismo, habló directamente a Daniel Alcaíno: "Más que hablar por mí quiero hablar por todas las mujeres a Daniel. Creo que el humor hace bien, pero este humor que hace daño, no".

"Paremos de reírnos de estas cosas, ya en Chile no estamos para reírnos de estas tonteras. No estoy pidiendo que me pida perdón, sino que no lo vuelva a hacer", remarcó.