Franzani y dichos de Emeterio Ureta sobre acoso: Espero que no vuelva al programa

El periodista Ignacio Frazani conversó este martes sobre las declaraciones que emitió el empresario Emeterio Ureta sobre el acoso que cometía en contra de sus trabajadoras.

Ureta aseguró, en el programa Mentiras Verdaderas de La Red, que "cuando yo era gerente de una determinada empresa era igual y peor de caliente (...) Yo he acosado sexualmente".

En relación a dicho episodio, Franzani fue duramente criticado por su rol como conductor del programa al no condenar enfáticamente las declaraciones del empresario.

"A esta altura no le creo nada, yo investigaría quienes fueron las funcionarias que tuvo a su cargo", aseguró el conductor.

Franzani aseguró que lo que más le sorprendió son las reacciones. "Estaban todos preocupados del por qué yo no lo eché, por qué no lo escupí, por qué no le pegué. Todos preocupados del show televisivo y no de lo que está diciendo esa persona".

"No nunca más me voy a sentar en un set de televisión donde esté esta persona y espero que nunca más vuelva a este programa", enfatizó.