Kel Calderón le respondió a su papá y defendió el aborto

Kel Calderón fue la gran ganadora de "Vértigo", donde solía quedar eliminada en las primeras etapas. La celebridad defendió las sensuales fotos que hizo para una revista y respondió las críticas de su papá.

"Esta semana estuvo un poco distante (con su papá), no me gusta que me critiquen, sobre todo en la prensa, pero yo lo admiro mucho, lo adoro. Su machismo es un tema generacional", sentenció.

"Yo no voy a aceptar es sermón ni de un jefe, ni de un tercero, ni de mi propio papá", agregó Kel. "El tema con él es muy complejo. Estuve a punto de perderlo por un cáncer. Él hace sus comentarios no desde la maldad (...) quizás fue un error involuntario".

La joven de 26 años habló también de la libertad de mostrar su cuerpo sin recibir el juicio de la gente ni de los comentarios en redes sociales.

"Me molesta mucho que por mi calidad de abogada esas fotos puede pesar, eso no tiene nada que ver (...) no entiendo por qué a los hombres, por el machismo en este país, les genere incomodidad", dijo.

Aborto

Calderón también se explayó sobre la interrupción del embarazo. "Soy una defensora del aborto, independiente de las causales, si ella lo quiere hacerlo", expresó la abogada.

"Hay minas que con plata van a una clínica y lo hacen y hay mujeres con menos recursos que van, con apios, con cualquier cosa, y se muere ella y la guagua", complementó Raquel Calderón.

Este es el video de la entrevista con Martín Cárcamo.