Karla Constant y polémica con Salosny: "Yo no le hice la cama a nadie"

La polémica por la salida de Katherine Salosny de "Mucho Gusto" continúa. Esta vez fue Karla Constant quién se refirió a la situación que la tiene enfrentada con la ex Mega.

En conversación con "Muy Buenos Días", la ex animadora de "Doble Tentación" aseguró que los insultos que recibió por parte de los fans de Salosny "eran súper injustos, nunca entendí porque me habían consignado como la responsable de su salida".

"En el fondo, yo no le aserruché el piso a nadie, no le hice la cama a nadie, no le quité la pega a nadie", aseguró Constant.

La animadora agregó que la situación le afectó realmente: "Yo no soy tan cuero de chancho. No tengo problema que me digas en mi cara que me encuentras fome, pesada, o que te gusta más la Kathy. Eso es una opinión. Pero las groserías que algunos escriben, de verdad que no lo puedo entender".

A través de redes sociales, Karla Constant ha recibido amenazas e insultos por parte de usuarios que se declaran fanáticos de Katherine Salosny, quien salió de "Mucho Gusto" tras cinco años como conductora.