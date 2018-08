El Senado argentino rechazó el proyecto de aborto, tras una extensa jornada de discusión que superó las 11 horas de debate y que mantenía una alta expectación en las afueras del Congreso, de grupos a favor y en contra.

El proyecto obtuvo una votación de 38 votos en contra, 31 votos a favor y dos se abstuvieron.

Previamente se preveía una votación que rechazara el proyecto por la división que existía en el Senado, lo que además deja la iniciativa con fecha incierta para volver a tratarse. El pasado 14 de junio había sido aprobado en la Cámara de Diputados.

Por haber sido finalmente rechazada, la iniciativa no podrá ser presentada nuevamente para su tratamiento parlamentario hasta el próximo año.

"Que nadie se deje llevar por la cultura de la derrota. Bravo, chicas, ustedes han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres argentinas", dijo en su intervención Fernando 'Pino' Solanas, senador de Proyecto Sur.

Un mensaje similar lanzó Miguel Ángel Pichetto, jefe de la bancada del Partido Justicialista, histórica formación peronista.

"Más temprano que tarde, en un día seguramente más luminoso que este día gris y triste de lluvia, las mujeres van a tener la respuesta normativa que necesitan, salir de la brutalidad del estado, de la penalización sobre el avance de un hecho dramático", consideró, en referencia al problema de los abortos clandestinos.

"El aborto es siempre una tragedia, lo que hace es sumarle a la mujer una nueva herida más. (...) Legalizar el aborto es admitir lisa y llanamente el fracaso del Estado", remarcó la legisladora Silvia Elías de Pérez, de la Unión Cívica Radical, que integra el bloque gobernante Cambiemos.

Ante la posibilidad de que el proyecto fuera rechazado, el gobierno de Mauricio Macri adelantó que se evaluaba impulsar la despenalización de la mujer en la interrupción del embarazo en el proyecto de reforma al Código Penal que enviará este mes al Congreso, según han informado medios argentinos.

De esta forma, el Gobierno permitiría que la mujer que se realice un aborto no vaya presa. La asistencia del Estado quedaría solo en casos de violación y riesgo de vida.

Cristina Fernández a favor

Entre las exposiciones, estuvo la de la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández, quien previo a la discusión se había manifestado en contra del proyecto, postura que cambió al momento de exponer previo a la votación.

La actual senadora aseguró que "estamos rechazando un proyecto sin proponer nada alternativo y la situación va a seguir siendo la misma".

"Esto es lo más grave de esta noche: se puede estar de acuerdo o no, se puede proponer una modificación, pero estamos rechazando un proyecto sin proponer nada alternativo y la situación va a seguir siendo la misma", sostiene @CFKArgentina — Senado Argentina (@SenadoArgentina) August 9, 2018

En tanto, el también ex presidente Carlos Menem, que también es senador, se manifestó en contra del proyecto.

La votación no estuvo exenta de polémicas, donde varios parlamentarios donde, por ejemplo, el parlamentario salteño Rodolfo Urtubey planteó que "hay algunos casos en que la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer". Además aseguró que en el abuso intrafamiliar "no se puede hablar de violencia".

Incidentes en el Congreso

Tras la sesión, en plena madrugada, se registraron pequeños incidentes en la salida de las multitudes congregadas.

El corresponsal de Cooperativa en Buenos Aires, Ulises Lencina, informó que algunos incidentes aislados comenzaron a minutos de la votación del aborto legal en la Cámara de Senadores y continuaron luego del fallo de los legisladores.

El medio TN Noticias reporta ocho personas detenidas.