Habla mujer que fue brutalmente agredida mientras se subía a la bicicleta

El fin de semana se viralizó un video de una mujer que era brutalmente atacada en Argentina mientras se intentaba subir a su bicicleta en Palermo, barrio de Buenos Aires. El golpe fue tan fuerte que la mandó al suelo.

La agredida se llama Cristina, de 64 años, y contó su testimonio al canal TN: "Que lo busquen, que lo entreguen, por favor. Es un peligro. Ese hombre está mal, puede matar a alguien. Que la Policía y la Justicia hagan algo, que me ayuden, por favor".

En el registro se ve la agresión, sin mediar provocación ni con el robo como móvil del ataque. De hecho, el atacante sigue caminando como si nada. Este lunes afirmó que el hombre que había sido detenido en Recoleta no había sido su agresor.

"Estoy mal. Estaba contenta porque pensaba que lo habían agarrado, pero ahora me dicen que no es el tipo que me agredió. Iba a depilarme, salí de ahí con un libro, me agaché para desatar la bicicleta y sentí que me cayó algo de un balcón. Nunca pensé que me habían pegado", relató.

Su hijo, Diego Rey, denunció el hecho, ocurrido el 20 de febrero, en redes sociales, donde no tardó en viralizarse.

Este es el registro: