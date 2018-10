Carlos Mesa confirmó candidatura presidencial: "Evo Morales es parte del pasado"

El ex presidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005) confirmó este sábado su decisión de ser candidato en las elecciones 2019 y enfrentar a Evo Morales, quien -aseguró- es "parte del pasado".

"Queridas ciudadanas, queridos ciudadanos: he reflexionado, lo he hecho en profundidad y he tomado una decisión muy clara, una decisión que propone la decisión de ser candidato a la Presidencia del Estado", dijo Mesa en un video publicado en su cuenta de YouTube.

"Éste es un tiempo de inflexión histórica, porque estamos en el comienzo en un nuevo tiempo y ese nuevo tiempo tiene que tener un nuevo liderazgo (...) Hay un viejo tiempo que se está acabando, que está agotado, que ha cumplido su ciclo. El presidente (Evo) Morales ya no es parte del presente y mucho menos del futuro; es parte del pasado, es el pasado", aseguró Mesa, quien fue vocero de la demanda marítima boliviana en La Haya.

