Evo Morales: "Percibo de manera general que en Chile se sienten derrotados"

El presidente boliviano Evo Morales aseguró este domingo que percibe que Chile "se siente derrotado" ante la Corte Internacional de Justicia en medio de los alegatos por la demanda marítima de su país que se retoman este lunes.

En entrevista con El Deber de Bolivia antes de tomar el avión que lo llevó de regreso a La Haya, el mandatario afirmó: "Percibo de manera general que (en Chile) se sienten derrotados".

Bolivia ha pedido a la CIJ que obligue a Chile a sentarse en la mesa de negociaciones para tratar el tema marítimo, pero Santiago argumenta que no hay base jurídica para forzarla a ello porque el Tratado de Paz de 1904, firmado por los dos países, selló la frontera entre ambos.

En el caso que la CIJ falle a favor de Bolivia, Morales sostuvo que "la Corte no puede fallar diciéndonos que demos territorio con soberanía, pero cualquier negociación con Chile debe tener metas y objetivos. ¿De qué serviría cualquier fallo si no hay resultados? Mi gran deseo es que de la negociación tras la demanda no haya ni perdedores ni ganadores, que todos ganemos", aseveró.

"Tenemos propuestas de negociación, pero primero queremos saber el tiempo que tomará esa negociación, qué representantes intervendrán y tiene que haber un garante. Fuimos a La Haya porque Chile tiene una política de dilación, de distracción, y hasta de diversión, frente a esta convicción que tiene Bolivia de resolver el tema de una vez", expresó el jefe de Estado paceño.

"Los argumentos de Bolivia son irrebatibles"

En la sesión de este lunes en la Corte Internacional de Justicia sólo intervendrá Bolivia durante un máximo de tres horas. Sus abogados deberán responder a los argumentos presentados esta semana por Chile, que ha pedido a la corte que rechace la demanda.

Morales volvió a destacar la exposición de los abogados de su país en La Haya, señalando que "los argumentos y tantos elementos que tenemos desde un punto de vista jurídico, económico, geográfico, histórico en especial, son irrebatibles".

"Por eso estamos con la verdad, con la justicia, ya no como el mensaje del Estado chileno, con la razón y la fuerza, ésta es la fuerza de la razón, es la fuerza de la verdad, es la fuerza por la justicia. Ya estamos en el siglo XXI y ahí nuevamente quiero decir que los argumentos del pueblo boliviano, expresados por nuestro hermano agente, como también por nuestros abogados internacionales, son impecables", manifestó.

"Chile está anclado en sus contradicciones"

El líder boliviano sostuvo que "con sus argumentos, Chile, este viernes, por ejemplo, buscó amedrentar al mundo diciendo que nosotros quisiéramos cambiar el Tratado de 1904".

"La demanda no es sobre ese tratado, sino sobre el cumplimiento de esos ofrecimientos, de promesas, de acuerdos y de resoluciones de la OEA. Argumentos jurídicos sobran, y en el derecho internacional hay mucha jurisprudencia en todo el mundo sobre cómo la CIJ resuelve esos temas por la vía pacífica. Chile quiere tergiversar nuestra demanda porque no tiene argumentos. Además, sus representantes buscan intimidar, amedrentar al mundo, decir que Bolivia quiere cambiar el Tratado de 1904, cuando Éste ya fue revisado incluso, y por pedido de ellos", explicó Morales.

Recalcó que la demanda "es para que Chile cumpla sus compromisos, sus ofrecimientos después de quitarnos con una invasión nuestra salida al océano Pacífico. Nos acusan de intentar cambiar el Tratado de 1904, cuando después de ese tratado Chile ofrece y acuerda con Bolivia para dar un acceso soberano al océano Pacífico. Está claro, cualquiera demuestra eso, lamentablemente Chile está anclado en sus contradicciones. No saben cómo justificar".

"Yo quiero decir, después de escuchar, primero a nuestro agente y abogados y después las dos madrugadas desde Bolivia, a la defensa chilena, que estoy mucho más convencido. Esa defensa que hicieron el jueves y viernes nos ayuda a nosotros porque reconocen la parte jurídica, la parte histórica, pero nos echan la culpa, que por nosotros no se llegaron a las conclusiones, que no había relaciones diplomáticas, ese no es el tema de fondo, solo es porque ellos no cumplieron", sentenció.

Mandatario boliviano regresó a La Haya

Morales regresó este domingo a La Haya para participar en la preparación de los últimos alegatos contra Chile por el juicio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que reanuda mañana lunes las vistas orales.

El mandatario dijo, a través de su cuenta de Twitter, que está "con confianza y esperanza" y "con la fuerza de la razón, la verdad y con dignidad para volver al Océano Pacífico con soberanía".