Corte de La Haya pidió explicaciones a ex juez que asesora a Bolivia

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya pidió explicaciones al ex canciller argelino Mohammed Bendajoui por desempeñarse como juez ad hoc por las Islas Marshall y, al mismo tiempo, asistir a Bolivia en su demanda marítima contra Chile, lo que no está permitido en el reglamento del tribunal internacional.

Según un reportaje de La Tercera, Bendajoui -quien fue presidente de la Corte- es considerado el cerebro detrás de la causa boliviana y fue quien convenció al Gobierno de Evo Morales de desechar la idea original de tratar de invalidar el Tratado de 1904, para, en cambio, levantar la tesis de que los actos unilaterales generan compromisos; una de las principales bases jurídicas de la demanda.

Si bien el coagente de Bolivia Sacha Llorenti dijo al rotativo que no conoce al argelino, el periódico sostiene que Bedjaoui se reunió al menos el 18 de marzo en La Haya con el equipo jurídico boliviano y con el presidente Evo Morales, cita en la que pasó revista a lo que serían los argumentos de Bolivia en la primera ronda de alegatos.

Esta aseveración es acompañada de una fotografía del encuentro en la que se observa al jurista.

El sábado 18 de marzo Bendajoui estuvo en una reunión en la Embajada de Bolivia en La Haya, encabezada por Evo Morales.

Se comprometió a dejar el equipo, pero no lo hecho

De acuerdo con la publicación, en mayo de 2015 La Tercera reveló que Bendajoui ayudaba a Bolivia, y después de esa información Chile denunció formalmente a la CIJ esta irregularidad.

Tras la denuncia -señala el diario- la Corte ordenó al argelino que informara respecto de la situación, pero, "según fuentes del tribunal, Bedajoui no negó la información y se comprometió a dejar el caso de Bolivia, lo que no habría ocurrido en la práctica".

La intención de Bedjaoui sería crear jurisprudencia para futuros casos

El caso de las Islas Marshall, en que Bedjaoui es juez ad hoc, era similar al boliviano: el Estado insular mantenía un juicio en contra de Pakistán, India y el Reino Unido para obligarlos a negociar el cese en el uso de armas nucleares, y su sustento jurídico era precisamente los actos unilaterales, el mismo que Bolivia presentó contra Chile.

Finalmente, en octubre de 2016, la CIJ rechazó las demandas de Islas Marshall contra potencias nucleares y declaró que no hay disputa alguna entre las partes.

Bendajoui fue presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. (Foto: CIJ)

La intención del argelino con estos casos, sostiene el mundo diplomático, sería crear jurisprudencia en la Corte Internacional de Justicia sobre la obligación de negociar, esto pensando en demandas futuras, concluye el reportaje.

Ex canciller Muñoz: "Lo hizo y lo ha seguido haciendo"

Tras conocerse este hecho y, consultado al respecto, el ex canciller chileno Heraldo Muñoz prefirió "no calificarlo", pero aseguró que "es evidente durante el momento en el que el señor Bendajoui estuvo de juez ad hoc par el caso de las islas Marshall, no correspondía que estuviera asesorando al equipo boliviano".

"Lo hizo, lo ha seguido haciendo y ahora nada menos que el coagente (boliviano) niega conocerlo, cuando aparece en una foto sentado al lado de él", cuestionó el ex jefe de la diplomacia nacional.