Un polarizado Brasil elegirá a su presidente entre Bolsonaro y Haddad

El ultraderechista Jair Bolsonaro y el progresista Fernando Haddad cerraron este sábado sus campañas para las elecciones en Brasil, que este domingo elegirá entre los modelos antagónicos que ambos candidatos a la Presidencia representan.

En la jornada previa a las elecciones, en la que la legislación brasileña permite aún actos en las calles, Bolsonaro permaneció en su domicilio de Río de Janeiro, desde donde animó a sus seguidores a hacer valer la predicción de todas las encuestas, que le atribuyen para mañana una votación cercana al 56 por ciento, entre 8 y 10 puntos por sobre su rival del PT.

"Es emocionante sentir la esperanza de los brasileños. Lamento no poder estar más cerca por mi limitación médica, después de sufrir un intento de asesinato", escribió en su cuenta en Twitter, en alusión a la cuchillada que un hombre le asestó en un mitin el mes pasado.

"Recuerden que aún no se ganó nada y fuerza hasta el fin", apuntó el líder de la ultraderecha, que durante toda la campaña ha sembrado fuertes polémicas por declaraciones que hasta organismos de derechos humanos han considerado racistas, machistas u homofóbicas.

También aludió a una de sus principales propuestas, que apunta a liberar la venta de armas a civiles y promover la autodefensa frente a una delincuencia que causa cerca de 60.000 muertes cada año y es una de las mayores preocupaciones de la sociedad brasileña.

Haddad: "Nos están vendiendo un sujeto truculento como una persona de paz"

Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) y quien el mes pasado sustituyó a Luiz Inácio Lula da Silva como abanderado una vez que este fue vetado por la justicia por estar en la cárcel por corrupción, sí se volcó a la calle y recorrió los estrechos caminos de una favela de Sao Paulo, ciudad en la que fue alcalde.

En su última intervención volvió a fustigar a su adversario señalando que le quieren vender al pueblo "gato por liebre".

"Nos están vendiendo un sujeto truculento como una persona de paz, una persona razonable. Bolsonaro no es razonable, miren lo que ocurrió con las universidades públicas de Brasil en la última semana. La truculencia contra los profesores, la truculencia contra las comunidades. Va a ocurrir la virada, pueden anotar lo que estoy diciendo", dijo el abanderado del PT.

Haddad subrayó que "la lucha es dura", pero agregó que es "noble", porque es "por una victoria de la verdadera democracia".

El candidato del PT recibió hoy el apoyo del exmagistrado Joaquim Barbosa, quien como miembro del Supremo dirigió de un juicio sobre el primer escándalo de corrupción en la gestión de Lula, relativo a sobornos parlamentarios, que llevó a la cárcel a importantes líderes de esa formación.

"Por primera vez, en 32 años de ejercicio del derecho al voto, un candidato me inspira miedo, y por eso votaré por Haddad", anunció Barbosa, un reconocido adversario del PT, en sus redes sociales.

No obstante, Haddad que contaba con el apoyo fundamental de Ciro Gomes, tercero en la primera vuelta, sufrió una gran decepción debido a que este último dijo que se mantendría al margen de la disputa.

"Todo el mundo prefería que yo, con mi estilo, tomase un lado y participase de la campaña, pero no quiero hacer eso por una razón muy práctica que no quiero decir ahora, porque si no puedo ayudar, no quiero perjudicar", aseveró.

Con todas las cartas echadas, unos 147 millones de brasileños son esperados en las urnas, para elegir entre dos candidatos que han polarizado al país como pocas veces se ha visto en su historia.