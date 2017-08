Chile rechazó la "amenaza de intervención militar" de Trump en Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, rechazó la "amenaza" que lanzó este viernes el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una posible intervención militar para terminar con la crisis en Venezuela.

A través de su cuenta de Twitter, el ministro indicó que reitera las críticas realizadas por los cancilleres en Lima al régimen liderado por Nicolás Maduro, pero que el "Gobierno de Chile rechaza amenaza de una intervención militar en Venezuela".

Desde el Ministerio explicaron, en tanto, que "la postura (del Ejecutivo)" frente a los "dichos de Trump es que cancilleres de varios países latinoamericanos han estado en contacto y en acuerdo expresan su rechazo".

Sin perjuicio de lo anterior, "al mismo tiempo reiteran las críticas a gobierno de Venezuela, contenidas en Declaración de Lima", publicada el día martes, donde se condena la "ruptura del orden democrático" en el país.

Estas expresiones son una respuesta a los dichos de Trump, quien hoy planteó, en una conferencia de prensa, que Estados Unidos considera "muchas opciones para Venezuela, incluyendo la militar", puesto que en aquel país se vive en "un caos peligroso y triste", donde "la gente está sufriendo y muriendo".

President Trump: "We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary" https://t.co/EIPUTM5T5D