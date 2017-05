Congresista demócrata pide juicio político contra Trump

El representante demócrata por Texas, Al Green, es el primer congresista de Estados Unidos en pedir que se someta al presidente Donald Trump a un juicio político tras el despido fulminante del ex director del FBI James Comey y las investigaciones sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016.

A través de su cuenta de Twitter, confirmó que este miércoles "en el piso del Congreso de los Estados Unidos de América, voy a pedir el impeachment del presidente".

El pasado lunes, Green explicó que las acciones que ha llevado a cabo en las últimas semanas el mandatario son dignas de escrutinio por parte de la Cámara de Representantes, de la que él es parte, y solicitó a sus compañeros legisladores que apoyen su llamado.

El representante tejano recalcó que, bajo la Constitución estadounidense, "nadie debe estar por encima de la ley", y tampoco el actual presidente, quien, a su parecer, cometió con su decisión de despedir a Comey la semana pasada un acto "impugnable" y la Cámara Baja debe presentar cargos al respecto.

Today on the floor of the Congress of the United States of America, I will call for the Impeachment of the President between 9am & 10am CST.