Trump se defendió ante polémica por información que compartió con Rusia

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se puso de nuevo a la defensiva ante la polémica por sus contactos con Moscú al remarcar que compartió información sobre terrorismo con funcionarios rusos porque estaba en su derecho a hacerlo, frente a revelaciones de que divulgó material clasificado.

Con la controversia por el despido de James Comey, ex director del FBI y que investigaba la supuesta injerencia rusa en las elecciones de noviembre en EE.UU., todavía muy viva, el lunes estalló otra crisis en la Casa Blanca tras un artículo del diario The Washington Post que asegura que Trump compartió información del más alto secreto con altos funcionarios del Kremlin.

El artículo del Post, corroborado después por otros medios estadounidenses, revela que Trump proporcionó a Lavrov información relacionada con la posibilidad de que los yihadistas del EI utilicen ordenadores portátiles para realizar algún tipo de ataque terrorista en vuelos comerciales.

Al ser preguntado sobre el tema en la Casa Blanca durante la declaración que ofreció junto al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, Trump se limitó a decir que tuvo una reunión "muy, muy exitosa" con Lavrov.

"Nuestra lucha es contra ISIS, como el general McMaster dijo, creo que tuvimos una gran reunión con el canciller (Lavrov) así que vamos a tener mucho éxito en los años que vienen y queremos que tantos, como sea posible, ayuden a pelear contra el terrorismo", dijo Trump.

The New York Times aseguró hoy que la información secreta que Trump compartió con Rusia había sido aportada por Israel y que este país ya pidió a Washington que sea cuidadoso con los datos de inteligencia a que tiene acceso el presidente.

De ser así la situación podría complicarse ante la posibilidad que el gobierno de Putin le entregue esos datos a Irán, uno de sus aliados cercanos, y que al mismo tiempo es una de las principales amenazas de Israel en el Medio Oriente.

El consejero de seguridad nacional de Trump, el general Herbert McMaster, salió nuevamente a intentar aclarar las cosas.

"¿Si el presidente Trump compartió o no información clasificada con Rusia en la reunión con el canciller Lavrov? No decimos lo que es y lo que no es clasificado. Lo que el presidente compartió fue totalmente apropiado. El reportaje combinó lo que se filtró con otra información, entonces quiero aclararle a todo el mundo que el presidente de ninguna manera comprometió alguna fuente de información o métodos en el curso de esa información", dijo McMaster.

Mientras los asesores de Trump tratan de bajarle el perfil a lo ocurrido, desde la oposición en tanto llamaron a que la Casa Blanca entregue al Congreso las transcripciones de la reunión con los diplomáticos rusos.

Este viernes Trump iniciará su primer viaje fuera de Estados Unidos en calidad de presidente, en el cual tiene planificado visitar Arabia Saudita, Italia, Bélgica e Israel.