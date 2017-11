Justicia española envió a prisión a ocho líderes catalanes

La Justicia española dispuso este jueves el ingreso en prisión sin fianza del ex vicepresidente del Gobierno regional catalán Oriol Junqueras y siete ex consejeros de su gabinete, acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en relación con el proceso independentista en Cataluña.

La orden fue dictada por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que impuso además una fianza de 50.000 euros al ex consejero de Empresa Santi Vila (quien dimitió antes de que el Parlamento regional declarase unilateralmente la independencia) para poder eludir la cárcel.

En el auto de prisión, Lamela apoya su decisión en la existencia de riesgo de fuga, después de la marcha a Bélgica, el pasado lunes, del ex presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro exc onsejeros, quienes han manifestado su intención de no regresar a España hasta que no tengan "garantías judiciales".

Sin mencionar a Puigdemont, Lamela afirma en su auto que "basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pudieran haber incurrido".

Igualmente destaca que la planificación, organización y celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre fue financiado "con fondos públicos" que fueron "deliberadamente" destinados para este propósito.

Los miembros del Gobierno regional catalán cesado que ingresaron en prisión son, además de Junqueras, los exconsejeros Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo), Joaquim Forn (Interior).