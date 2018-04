Estados Unidos, Francia y Reino Unido lanzan ataque contra Siria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta noche el lanzamiento de ataques contra posiciones en Siria, en conjunto con Francia y el Reino Unido.

Trump justificó esta decisión apuntando al ataque con armas químicas que -aseguran estos tres países- el régimen "criminal y dictatorial" de Bachar al Asad efectuó contra civiles en la región de Duma.

"Compatriotas: hace poco ordené que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaran ataques de precisión contra objetivos asociados con las capacidades de armamento químico del dictador sirio, Bachar al Asad", informó Trump en un discurso transmitido en vivo al país.

"Una operación combinada con las Fuerzas Armadas de Francia y el Reino Unido está ahora en curso", agregó Trump, que acusó a Rusia de no haber cumplido con sus compromisos de garantizar que el armamento químico no estuviera a disposición de Damasco.

"Patrón de uso de armas químicas"

Trump recordó que ya "hace un año Asad lanzó salvajes ataques con armas químicas contra su propio pueblo inocente", y entonces "Estados Unidos respondió con 58 misiles, que destruyeron el 20 por ciento de la Fuerza Aérea siria".

"El sábado pasado el régimen de Asad otra vez desplegó armas químicas para masacrar a civiles inocentes; esta vez en la ciudad de Duma, cerca de la capital, Damasco", explicó el mandatario, que advirtió en estas acciones "una significativa escalada en el patrón de uso de armas químicas".

"Éstas no son las acciones de un hombre, son crímenes de un monstruo", afirmó el gobernante republicano.

"Disuasivo contra las armas químicas"

"El propósito de nuestras acciones esta noche es establecer un fuerte disuasivo contra la producción, propagación y uso de armas químicas", agregó Trump, que calificó a éste como "un interés de seguridad nacional vital para Estados Unidos".

"La respuesta combinada –americana, británica y francesa- a estas atrocidades va a integrar todos los instrumentos de nuestro poder: militar, económico y diplomático. Estamos preparados para mantener esta respuesta hasta que el régimen sirio detenga el uso de agentes químicos prohibidos", advirtió.

Mensaje a Putin

Donald Trump también arremetió contra "los gobiernos responsables de apoyar, equipar y financiar al régimen criminal de Asad", y recordó que "el año 2013 el presidente Putin y su Gobierno prometieron al mundo que garantizarían la eliminación de las armas químicas sirias".

"Los ataques recientes de Asad y la respuesta de hoy son el resultado directo del fracaso de Rusia en cumplir esa promesa", sentenció.

Descarta "presencia indefinida en Siria"

"Estados Unidos no va a buscar una presencia indefinida en Siria bajo ninguna circunstancia", adelantó Trump, al asegurar que su país "será un socio y un amigo" en la búsqueda de la paz en Medio Oriente, "pero el destino de la región está en las manos de su propia gente".

