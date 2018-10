Fujimori implora: Por favor, no me maten, si regreso a prisión mi corazón no lo soportará

El ex presidente de Perú Alberto Fujimori afirmó este jueves que si regresa a prisión su corazón "no lo va a soportar" e invocó al presidente Martín Vizcarra y las autoridades del Poder Judicial que "no lo maten".

"Quiero pedirle al presidente de la República y a los miembros del Poder Judicial una sola cosa: Por favor, no me maten, si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo", declaró Fujimori en un video difundido en su cuenta oficial en Twitter.

El ex mandatario, cuyo indulto fue anulado este miércoles por un juez de la Corte Suprema, permanece internado en una clínica de Lima, desde donde agregó: "no me condenen a muerte, ya no doy más".

"Quiero decirles a las autoridades y políticos, por favor no me usen como arma política porque ya no tengo fuerza para resistirlo", señaló Fujimori, quien apareció en el video acostado en la cama de una clínica de Lima en la que fue internado este viernes.

Por favor no me maten... pic.twitter.com/UpwFB8Hbs3 — Alberto Fujimori (@albertofujimori) 4 de octubre de 2018

Este miércoles, el juez Hugo Núñez, del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, anuló el indulto otorgado en diciembre pasado a Fujimori por irregularidades en su tramitación y contravenir los compromisos internacionales del Estado peruano en materia de derecho humanos.

El magistrado ordenó la captura de Fujimori para devolverlo a la cárcel de la que había salido hacia poco más de nueve meses, aunque el ex gobernante fue internado en una clínica por aparentes problemas de salud , causados tras recibir la noticia.

Hasta la clínica llegó un grupo de policías antidisturbios para proteger los exteriores del local, mientras que agentes de la Policía Judicial se apostaron hoy en la parte exterior de la sala de cuidados intermedios que ocupa el exmandatario.

Al respecto, el ministro del Interior, Mauro Medina, señaló que la Policía está a la espera de que se otorgue el alta médica a Fujimori para cumplir la orden de captura que emitió el juez.

Medina remarcó que primero está la integridad física y la salud de la persona, pero aseguró que se cumplirá con el mandato judicial en toda su extensión.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde murieron 25 personas a manos del grupo militar encubierto Colina, y los secuestros de un empresario y un periodista, considerados todos ellos crímenes de lesa humanidad.