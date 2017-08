Hombre violó a su mujer mientras dormía y fue condenado a prisión

Un caso terrible de violación en el matrimonio ocurrió en Newcastle, Reino Unido. El delito había pasado desapercibido hasta que el sujeto olvidó su teléfono en su casa, lo que le costó muy caro.

Su esposa descubrió en el teléfono que su esposo la había estado violando mientras dormía desde septiembre pasado. El matrimonio cumplió 10 años y llegó a su fin por este terrible descubrimiento.

La víctima buscó el telefóno de su marido y vio una aplicación, llamada "Video Locker" que el violador había descargado, donde encontró los registros en los que veía cómo el hombre abusaba de ella reiteradas veces, según informa The Sun.

La esposa contó en la corte de Newcastle que llamó a su marido y le dijo: "Acabo de ver videos en tu teléfono, violándome".

Esa misma tarde de marzo, el imputado se sintió mal y fue directo a la policía a denunciarse: "Tuve sexo con mi esposa. Ella no lo consintió. Lo descubrió y vio los videos en mi teléfono".

"Desde ese día, mi vida y la de nuestro hijos se ha dado vuelta de manera que no sé cómo terminará. Nunca pensé que sería capaz de hacer lo que hizo. Me engañó por completo, no quiero verlo nunca más", dijo la mujer en un comunicado.

El juez escuchó los testimonios y condenó al violador a nueve años de cárcel. "Lo hizo para su propia satisfacción sexual y la trató como un objeto de sus fantasías, faltándole el respeto a sus deseos o necesidades", concluyó.