Estados Unidos: "El régimen de Maduro sigue matando a inocentes"

La Casa Blanca condenó este miércoles "la implicación" del Gobierno de Nicolás Maduro en la muerte del opositor Fernando Albán, que perdió la vida -en un supuesto suicidio- el 8 de octubre, cuando estaba bajo custodia de las autoridades del país.

"Estados Unidos condena la implicación del régimen de Maduro en la muerte del concejal opositor venezolano Fernando Albán", señaló la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en un comunicado.

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, emitió después un tuit en el que condenaba la muerte de Albán "a manos del régimen de Maduro".

"El régimen sigue matando a inocentes y a aquellos que defienden la democracia. Estamos del lado del pueblo venezolano y pedimos la liberación de los prisioneros políticos", escribió Pence.

We condemn the death of Venezuelan opposition member Fernando Alban at the hands of the Maduro regime in the strongest terms. The regime continues to kill innocents & those standing up for democracy. We stand w/ the Venezuelan people & demand the release of political prisoners. pic.twitter.com/6lkoWLpjuR