Colectiveros por alza de combustibles: Si tenemos que hacer una caravana, la vamos a hacer

El presidente de la Federación de Colectiveros de Puente Alto, Luis Contreras, advirtió en El Diario de Cooperativa que tomarán "acciones radicales" si el Gobierno no toma medidas concretas e inmediatas para frenar el alza en el precio de las bencinas.

La Federación de Puente Alto entregó esta semana una carta al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para pedir el fin del Impuesto Específico o, en su defecto, que reciban una compensación para enfrentar el alto precio de los combustibles que, en algunas regiones, ya alcanza los 1.000 pesos por litro.

En Cooperativa, Contreras remarcó que "hay un escenario complicado, estamos viendo todo lo que ha generado Uber con el pirateo masivo de cualquier vehículo particular (...), la gente que no tiene plata prefiere irse en la micro del Transantiago sin pagar y eso ha afectado el trabajo de los colectivos", que se suma además "varias semanas de esta alza".

Según Contreras, han perdido alrededor del 30 por ciento de los ingresos diarios "en todo este escenario de crisis que hemos estado viviendo".

En esa línea, el dirigente remarcó que "no puede ser que cada un año tengamos que estar movilizándonos, hay que buscar una solución definitivo y de fondo".

"El problema es que yo no puedo traspasar este costo (...) a los pasajeros, nosotros llevamos a los trabajadores, a la gente más pobre, de Puente Alto entonces ellos no tienen tampco más sueldo. No tenemos cara para subirle la tarifa a ellos", sostuvo.

[Audio] Colectiveros: Hemos perdido 30 % de los ingresos diarios en este escenario de crisis https://t.co/TG67L9PnnP pic.twitter.com/euTWmHd0bA — Cooperativa (@Cooperativa) 20 de octubre de 2018

Por eso, agregó Contreras, "el Gobierno tiene que, esta semana que viene, llamarnos y plantearnos algo". El dirigente añadió que esperan una respuesta a su carta hasta el miércoles, de lo contrario "vamos a iniciar acciones un poco más radicales".

"Si tenemos que sacar los autos, los vamos a sacar; si tenemos que pedir permiso para hacer una caravana, lo vamos a pedir; si tenemos que cruzar nuestros vehículos un rato, lo vamos a hacer", enfatizó.

El dirigente de Puente Alto añadió a Cooperativa que, de no encontrar respuestas, los últimos días de octubre "vamos a estar peleando este tema y otros temas más que nos afectan", en alusión a la denominada "ley Uber" porque esperan que "resuelva este problema y no que legalice a esta asociación ilícita que hoy existe y que ha generado trastornos en el transporte".