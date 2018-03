Familiares de Detenidos Desaparecidos por cierre de Punta Peuco: "No es una cosa antojadiza"

A un día dejar su puesto, la Presidenta Michelle Bachelet es acusada de no cumplir con el compromiso de cerrar el penal Punta Peuco, el que fue revelado por Carmen Gloria Quintana, víctima del caso quemados, tras una reunión con la Mandataria.

Organizaciones de derechos humanos se han manifestado en contra por la falta de definición en relación a este tema. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, conversó con Cooperativa acerca esta promesa incumplida e indicó que "es muy lamentable lo que terminó tratándose el tema, casi un hecho farandulizado".

"Se pidió como una señal potente porque era una acción privativa de la Presidenta de la Republica para dar señales al poder judicial y al poder legislativo entorno que había que avanzar en el tema de impunidad, no es una cosa antojadiza", dijo Pizarro.

Todo esto luego que la Presidenta, en la entrevista en el programa "Las Caras de la Moneda" de Canal 13, fuese consultada acerca del posible cierre del centro penitenciario e indicó que "quedan cinco días, así que yo no anuncio nada por prensa. Ahí se verá...".

Pizarro, por su parte, cree que la labor de la Mandataria en los temas de Derechos Humanos fue insuficiente, "la tarea sigue intacta a como estaba al inicio de su Gobierno en este tema", agregando que "no se hizo nada en contra de la impunidad".

"No se avanzó en la degradación de los involucrados en crímenes de lesa humanidad, no se anuló el decreto de amnistía, no se legisló para que ellos no puedan tener rebajas de penas cuando son procesados o para que sean imposibilitados de salir en libertad cuando ya están cumpliendo condena", expresó.

En los últimos días se han realizado diversas manifestaciones por la indefinición que tuvo el Gobierno de Michelle Bachelet en este tema, donde Pizarro dijo que "están en incertidumbre" agregando que el cierre de este penal es solo un punto en el que no se avanzó, sino que faltó educación y cultura con respecto a los Derechos Humanos.

"Es un tema político, ni siquiera simbólico, tiene ver con que la cárcel Punta Peuco para violadores de DDHH tienen historia que finalmente su resumen es que de los acuerdos de impunidad de la transición aquellos que no pudieron evadir a la justicia se les construye una cárcel especial muy distinta a la del resto", sentenció.