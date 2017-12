Gobierno considera "factor Piñera" en decisión por cierre de Punta Peuco

La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, afirmó en El Diario de Cooperativa que aún hay espacio para cumplir la promesa de la Presidenta Michelle Bachelet para cerrar el penal de Punta Peuco, aunque afirmó que en esa decisión también se considera el "factor Piñera".

Esto debido a que durante la campaña, el ahora presidente electo prometió -según dijeron los militares en retiro- a mantener el centro penitenciario y, en caso de que fuera cerrado, lo reabriría.

Ante ello, Fries manifestó que "hemos dicho, en todos los tonos, que vamos a gobernar hasta el último día y estamos haciendo el trabajo y cumpliendo los compromisos, por lo tanto, todavía queda espacio y es una definición que finalmente va a tomar la Presidenta de la República teniendo en cuenta todos los factores que hay que considerar para tomar una decisión de ese calibre".

Respecto a la postura de Sebastián Piñera durante la campaña, Fries manifestó que "es un factor que cualquier persona tendría que considerar, pero si la Presidenta se comprometió -como se dice que se comprometió- lo más probable es que eso se cumpla".

"Tenemos todavía espacio para mirar, decidir y considerar qué factores", sostuvo y agregó que "finalmente lo que hay detrás de una decisión así es una decisión privativa de la autoridad que se tomará, si es que se toma, con todos los factores que haya que considerar incluso ese"

Qué pasará con el matrimonio igualitario

Por otro lado, Fries se refirió también al futuro del compromiso adquirido por el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al matrimonio igualitario, afirmando que el próximo Gobierno deberá resolver sobre el asunto independiente de su opinión al respecto.

"La mirada no es puesta por nuestro Gobierno sino que más bien es un deber que tenemos como Estado ante los organismo internacionales. Allí hay cuestiones que pueden ser más importantes para un gobierno que otras", afirmó la subsecretaria.

"El otro Gobierno por supuesto puede tener una mirada distinta, pero no puede tener una mirada distinta como Estado, puede tener una mirada distinta en cómo hacerlo. El Presidente electo señaló que avanzaría en generar espacios de no discriminación en relación al matrimonio igualitario. Podría buscar otra forma, pero lo que tiene que tener como resultado es que no haya discriminación", concluyó.

La crisis en el Sename

Por último, la subsecretaria de Derechos Humanos se refirió a la actual crisis que atraviesa el Sename, asegurando que "hay un cierto consenso respecto a que no funciona y no da cuenta de los avances que ha habido en Derechos Humanos respecto a niñas y niños".

"Por lo tanto, hay una batería de acciones que incluyen desde los proyectos de ley en el Parlamento como también acciones nuevas que no sólo tienen que ver con los niños del Sename sino que también con una inclusión de niño con una perspectiva de derechos humanos, como sujetos de derecho", aseguró Fries.