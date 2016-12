AFDD calificó de "inaceptable" acto del perdón de reos de Punta Peuco

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, rechazó en Cooperativa la realización de un acto para pedir "perdón" por parte de los reos de Punta Peuco y descartó calificar como "traidor" a Mariano Puga por su participación.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Pizarro sostuvo que "a 43 años del golpe de Estado tengamos que volver a enfrentar una situación de este tipo nos parece que es inaceptable. Cuando hablamos de terrorismo de Estado, cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos esto no es un festín y esto no es una relativización".

"No es que Raúl Krassnoff o Manuel Iturriaga Neumann tengan 400 años de condena porque la justicia ha sido severa, es porque han acumulado tal número de condenas por tal número de víctimas", añadió.

Pizarro sostuvo que "nos preocupan palabras como las del ministro de Justicia o el presidente de la Corte Suprema, el rol que juegan como representantes del Estado, es que aquí se avance hacia un indulto o libertades masivas, que termine siendo una verguenza. Aquí el tema no es los viejitos en situación terminal, es que la justicia ha sido bastante benevolente".

Al ser consultada sobre las críticas al sacerdote Mariano Puga por su participación en el acto, la dirigenta comentó que "esto genera mucha rabia en la gente, yo no lo podría catalogar de traidor. A mí lo que me parece que la Iglesia hay momentos en que ha jugado un rol importantísimo en la historia del país, como lo hizo el mismo Mariano durante los 17 años de dictadura cívico-militar, arriesgando su vida, y ellos como Iglesia, por su doctrina, sería raro que no lo hicieran".

"Lo que nosotras como organización que no podemos compartir nunca es que de esto se haga un show mediático en pos de la libertad de los violadores de derechos humanos", puntualizó.