Defensa de Cheyre impugnará sentencia: "Vamos a demostrar su inocencia"

La defensa del ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, condenado este viernes a tres años y un día de presidio -con el beneficio de libertad vigilada- por encubrimiento en el episodio La Serena del caso Caravana de la Muerte, anunció la impugnación de la sentencia resuelta por el ministro en visita Mario Carroza.

"Vamos a demostrar su inocencia y que esa ni ninguna otra pena, que son todas por lo demás injustas, le van a hacer impuestas en definitiva", aseguró el abogado Jorge Bofill ante los medios.

Si bien aún evalúa si presentará un recurso de apelación o de casación en la forma, pues aún debe estudiar el fallo, apunta que "probablemente vamos a ejercer ambos recursos" ante la Corte de Apelaciones.

Abogado de Juan E Cheyre Jorge Bofill asegura q apelarán a la condena de cárcel como encubridor x caravana de la muerte @Cooperativa pic.twitter.com/pwilks1Smm — Paola Aguillón (@Aguillonismo) 9 de noviembre de 2018

"No estamos satisfechos con las conclusiones de esta sentencia, las que por lo mismo rechazamos", aseguró.

Asimismo, mediante una declaración pública, el letrado insistió que "el general que devolvió el Ejército a todos los chilenos, el general del 'Nunca Más', es absolutamente inocente" y "cualquier otra decisión es injusta".

"En el proceso demostramos que, a la fecha de los hechos, Juan Emilio Cheyre no tenía ni tropa ni mando, que no era parte de la comitiva y que, a sus cortos 25 años, no supo, no actuó ni avaló los hechos", afirma.

En ese marco, sostiene que "para llegar a la comandancia en jefe del Ejército", Cheyre "fue investigado en profundidad, y en este proceso, que hoy lo condena, se le negó incluso su derecho a que el ex Presidente Ricardo Lagos pudiera declarar como testigo de esa designación informada".

"Este fallo es una muestra de la debilidad procesal del antiguo sistema de justicia criminal, que ya fue reformado", criticó el abogado, en alusión al sistema inquisitivo, bajo el cual se llevan causas sobre violaciones a los derechos humanos ocurridos en la dictadura.

La defensa tiene cinco días, una vez notificada la sentencia, para recurrir ante el tribunal de alzada con el fin de impugnarla.

Ejército: No nos compete emitir opinión

A través de un comunicado, el Ejército informó que no les compete referirse a la situación del ex comandante en jefe, Juan Emilio Cheyre.

En la declaración, la institución "reitera su absoluto respeto y compromiso con el estado de derecho y su firme convicción que no le compete de modo alguno, emitir opinión sobre las resoluciones que adopten los Tribunales de Justicia del país en el ejercicio de su jurisdicción".

Además, en la comunicación lamentan la situación personal que enfrenta quien fuera su comandante en jefe de la institución.