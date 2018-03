Ex ministro criticó "deslealtad" de Jaime Campos con Michelle Bachelet

El ex ministro secretario general de la Presidencia Gabriel de la Fuente criticó la "deslealtad" de su compañero en el gabinete Jaime Campos, quien reconoció, en un video dirigido a la logia masónica, que se negó a firmar el decreto que le envió la Presidenta Michelle Bachelet para cerrar el penal de Punta Peuco.

"Estoy consternado por el video difundido del ministro Campos. Es una deslealtad que no tiene nombre", aseguró De la Fuente, en entrevista con Radio Universo.

El ex secretario de Estado remarcó que "es hasta de mal gusto dar opiniones que no pueden ser contrastadas. A mi no me consta que se haya pedido al ex ministro Campos el cierre de Punta Peuco".

En el mencionado video, el ex ministro Campos reveló que recién en la noche del sábado 10 de marzo, a pocas horas del cambio de mando, le plantearon la "necesidad de ejecutar un acto administrativo que no implicaba el cierre de Punta Peuco, como algunos lo indican, pero que objetivamente se refería a él", a lo que se negó, ya que "no iba a producir efecto material alguno".