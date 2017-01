Piñera convocó a alcaldes para ir en ayuda de afectados por incendios

El ex Presidente Sebastián Piñera llamó a los alcaldes "para que nos coordinemos con ayuda a zonas afectadas" por los incendios forestales en las regiones de O'Higgins y el Maule.

"Chile necesita solidaridad: por eso he llamado a alcaldes para que nos coordinemos con ayuda a zonas afectadas", escribió el ex Mandatario a través de su cuenta de Twitter.

"Alcaldes Unidos frente a la Emergencia irá en ayuda de las comunas gravemente afectadas por los incendios en regiones del Libertador y Maule", añadió el ex Jefe de Estado.

Al llamado reaccionaron alcaldes como Evelyn Matthei, de Providencia, quien anunció que su comuna irá en ayuda de Lumaco; Joaquín Lavín, de Las Condes, quien aseguró que esta tarde llevará "ayuda a Pumanque, Marchigüe y otras comunas"; y Felipe Alessandri, de Santiago, quien mostró su "total disposición".

Ministro de Agricultura: No voy a confundir el foco

Al respecto, el ministro de Agricultura, Carlos Furche, comentó que "hay dos líneas paralelas y principales de trabajo, por un lado el combate del incendio, que tiene prioridades claras, la defensa de la vida de las personas, la defensa de las viviendas y de las condiciones de trabajo de la gente que está en el área del incendio y luego la ayuda a los damnificados".

"Aquí hay gente que ha sufrido y está sufriendo, gente que ha perdido la alimentación para su ganado y nosotros a partir de mañana vamos a estar yendo en ayuda concreta, sobre todo entregando forraje que permita alimentar al ganado que ha escapado del fuego", añadió el secretario de Estado.

Sobre la cifra de afectados, el ministro Furche reveló que "todavía no tengo el número preciso, pero imaginamos que son un par de centenares de personas que están damnificadas en la Región de O'Higgins, en la Región del Maule el incendio es todavía mucho más agresivo en su avance y vamos a necesitar un par de días más para tener el número definitivo".

Finalmente, el jefe de cartera apuntó que "las críticas son parte del trabajo público, no me parece que se justifiquen, pero quiero decir con toda claridad que, en lo que a mí respecta, no voy a confundir el foco, que es el combate al fuego y la ayuda a las personas".