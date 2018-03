Profesores de Lo Prado, Cerro Navia y Pudahuel anuncian paro indefinido

Los profesores de Lo Prado, Cerro Navia y Pudahuel votaron un paro indefinido de actividades a contar del día lunes 5 de marzo, en el inicio oficial del año escolar.

Los docentes exigen el pago de una deuda previsional de 13 mil millones de pesos que se arrastra desde administraciones municipales anteriores.

Su protesta empaña la puesta en marcha del Servicio Local de Educación de Barrancas, que concreta en estas tres comunas la Ley de Nueva Educación Pública; con la "desmunicipalización" de la administración de los colegios como principal e histórica modificación.

El paro "es una decisión ya tomada por parte de los colegas, y si de aquí a mañana no hay una respuesta clara y categórica que resuelva el problema, podemos desde ya avisar a los apoderados de estas tres comunas que el día lunes no deben mandar a sus niños al colegio, porque no hay clases", dijo el presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar.

Desde la Municipalidad de Cerro Navia han comentado que la ley es clara en señalar que, si al momento de traspasarse la administración de los colegios desde las alcaldías a los servicios locales de educación, las deudas no están saldadas, el Estado las asumirá con un cronograma de plazos acotados.