Testimonio de profesora agredida marcó discusión de proyecto Aula Segura

Hoy martes continuaron las exposiciones en la comisión de Educación del Senado por la tramitación del proyecto Aula Segura que debe ser votado prontamente luego de que el Gobierno decidiera ponerle discusión inmediata, lo que obliga a despacharlo la próxima semana.

Durante la jornada llamó la atención el testimonio de la profesora Daniela Torres, quien denuncia haber sido rociada con bencina en el Liceo Barros Borgoño. La docente aseguró que las actuales medidas disciplinarias estipuladas en los reglamentos no sirven para estos casos, por lo que es importante separar a los agresores de la comunidad escolar.

La educadora explicó ante los senadores que "se ha suspendido y otras veces, se ha hecho cambiamento (sic) escolar, pero estos alumnos vuelven. La Superintendencia los devolvía a los establecimientos y llegaban más empoderados aún y nosotros teníamos que seguir con esos agresores ahí".

"¿Tendremos que esperar que el estudiante agresor, así como lo vieron, me roció la bencina, lo dejo ahí? ¿Después cuando me queme recién le hacemos el debido proceso y lo apartamos? Yo estuve con un estrés postraumático por mucho tiempo. Todavía veo los videos y me vuelven los recuerdos, me cuesta", expuso.

También en la oportunidad se dieron a conocer una carta del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien llamó a aprobar la iniciativa, y una misiva de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), que pidió rechazarla y participar de la discusión.

Además presentaron sus testimonios ante los parlamentarios el Colegio de Profesores y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), quienes manifestaron que el proyecto no da garantías de un debido proceso.

No hay atisbos de acercamiento entre Gobierno y oposición

Durante la tarde se espera que se dé cuenta de la discusión inmediata impulsada por el Ejecutivo y la indicación que presentarán y debería revisarse la decisión de los senadores de votar el proyecto por separado, en general y en particular.

Al respecto, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, planteó que "cuando se pone discusión inmediata, el proyecto se tramita en general y en particular, pero más allá de las discusiones de tramitación o reglamentarias que ya la gente al final no sigue ni entiende, nosotros, como Gobierno, estamos haciendo todos los esfuerzos por aprobar una ley que es necesaria para combatir la violencia en los establecimientos educacionales".

La secretaria de Estado añadió que "a mí me parece, como ministra de Educación, que cuando hablamos de seguridad en nuestras escuelas tenemos que ser capaces de dejar de lado las diferencias políticas partidistas ideológicas".

En tanto, el senador PPD Jaime Quintana, miembro de la comisión, aseguró que "el tema no está sólo en el debido proceso, el tema está en este diálogo de sordos que a esta altura ya se ha dado entre el Gobierno y no solamente la comisión, yo diría todos los invitados".

El parlamentario añadió que "hemos sumado 21 invitados, y 18 han sido extremadamente categóricos para señalar que este es un proyecto que no sólo no va a resolver los aspectos, sino que además puede ser perjudicial".