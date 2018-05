Denunciante de Carlos Carmona: "Fue importante denunciar, pero fue un paso bien difícil"

Sofía Brito, estudiante que denuncia al profesor de la Facultad de Derecho Carlos Carmona por acoso sexual y laboral, afirmó a Cooperativa que fue difícil tomar la decisión de realizar la acusación y sostuvo que, incluso, fue cuestionada por sus propios pares y la comunidad universitaria.

La joven, una de las ayudantes del abogado y alumna de la carrera de Derecho, manifestó que "la sociedad entera nos ha enseñado a sentir que nosotras no podemos denunciar estas prácticas porque se entienden como naturales, entonces, una, de repente, también entra en estas contradicciones de decir 'a lo mejor esto no está bien, qué estoy haciendo, esto me puede jugar mucho en contra' porque, en realidad, no tenía mucho que ganar tampoco haciendo esta denuncia".

"Entonces, más bien era complejo para mí como una estudiante solamente, frente a una situación tan compleja, un profesor que tiene tanto prestigio a nivel nacional, hacer una denuncia como ésta", aseveró.

"Fue importante para mí denunciar, pero fue un paso bien difícil", expresó la joven, cuyo caso motivó la toma feminista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, movimiento que se ha replicado en distintos puntos del país y que originó la marcha por una educación no sexista que se realizó este miércoles en diferentes ciudades.

Durante la pasada jornada, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, rechazó la apelación presentada por Carmona frente a la suspensión de tres meses que le aplicó el decano Davor Harasic, luego que éste recibiera un sumario administrativo en que se investigó por ocho meses la denuncia.

Estudiantes de universidades privadas se suman al movimiento

En paralelo, en el marco de las manifestaciones feministas, que ya suma más de 20 universidades movilizadas a lo largo del país, los planteles privados también se hacen parte del llamado por educación no sexista y protocolos frente a denuncias.

La Universidad de Los Andes, ligada al Opus Dei, salió a marchar durante la pasada jornada, denunciando la falta de protocolos, aunque poseen uno de convivencia.

Valentina Guerrero, presidenta de la federación de estudiantes, declaró que "hoy no tenemos un protocolo especializado en acoso y abuso, tenemos un protocolo de buena convivencia en el campus, pero nosotros como federación estamos trabajando ya, la rectoría nos ha dado su apoyo para poder trabajar en un protocolo de abusos y de acoso", indicó.

Guerrero dio cuenta que "en nuestra universidad tampoco hay secretaría de genero, pero sí somos la primera federación en la Universidad de Los Andes que tiene una comisión de diversidad de género, que se preocupa de estos temas".

Por su parte, en la Universidad del Desarrollo adhirieron a la marcha del miércoles pasado, pero no al paro y, en la actualidad, la federación tiene un protocolo que trabajan junto a sus autoridades, pidiendo, por ejemplo, que se acompañe a las víctimas en caso de denuncia.

Mientras que en la Universidad Adolfo Ibáñez recién este año crearon una secretaría feminista y abordan esto en círculos de mujeres.

La vicepresidenta externa de la federación de estudiantes, Lican Martínez, indicó que "recién el año pasado la universidad comenzó un proceso de protocolo. Hoy tenemos un protocolo súper deficiente, porque se hizo a través de la directiva nada más, entonces, no es un trabajo real en conjunto ni con alumnas ni con funcionarias".

"Hoy estamos en déficit en eso y eso hace que hoy nuestras compañeras se movilicen", indicó.