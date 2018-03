Estudiante que se negó al mechoneo terminó en el hospital en Iquique

"Le dije que no quería que me mechonearan, pero no entendía", relató el alumno de Ingeniería Civil Electrónica.

Un estudiante de primer año de la carrera de Ingeniería Civil Electrónica de la Universidad Arturo Prat (UNAP), de Iquique, terminó en el hospital, herido, tras negarse a participar en el "mechoneo" de su facultad, el jueves pasado.

Según consigna este sábado Las Últimas Noticias, el joven de 20 años, Yitzac Rojas, se vio involucrado en una riña con un compañero de un curso más alto que lo dejó con una contusión media en su nariz, por lo que fue trasladado hasta el Hospital Regional de Iquique, donde le hicieron radiografías y le dijeron que tenía una contusión mediana.

"Me agarró de los brazos un tipo más grande que yo, que va en tercer año de Ingeniería Civil Industrial. Le dije que no quería que me mechonearan, pero no entendía. Como no me escuchaba y para zafar de la situación, lo empujé con mi cabeza. Eso no le gustó y me golpeó la cara con un combo y una patada", sostuvo el agredido.

De acuerdo a lo informado por el rotativo, después de pasar por el recinto hospitalario, el joven presentó la constancia ante Carabineros.

Desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la UNAP se señaló que ya se abrió un sumario para establecer la responsabilidad de los estudiantes involucrados. "Rechazamos este tipo de acto mal llamado mechoneo. Puede haber suspensión temporal o expulsión definitiva de el o los responsables de la agresión", afirmó su director, Ignacio Prieto.

Por su parte, la Federación de Estudiantes, representada por su presidenta, Ornella Sciaraffia, postuló en que es necesario erradicar el mechoneo: "No estamos de acuerdo con esto y haremos todas las acciones pertinentes para velar por el bienestar de todos los compañeros", afirmó.