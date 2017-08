Parlamentarios presentan "bancada transversal por ley de Universidades del Estado"

Los senadores PPD Guido Girardi, Ricardo Lagos Weber y Jaime Quintana, sus pares socialistas Carlos Montes y Juan Pablo Letelier y el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Rodrigo González (PPD); anunciaron este lunes la conformación de una "bancada transversal" a favor de una "ley de Universidades del Estado".

Los parlamentarios se reunieron hoy en la sede del Senado en Santiago con los rectores de las universidades de Chile, de Talca, de O'Higgins y de Tarapacá, Ennio Vivaldi, Álvaro Rojas, Rafael Correa y Arturo Flores; respectivamente, y comprometieron que impulsarán, desde el oficialismo, una ley de fortalecimiento real de los planteles estatales, que permita su crecimiento y desarrollo, condicionando incluso a esto el apoyo al proyecto de reforma a la educación superior del Gobierno.

"Resultaría un contrasentido que estemos avanzando en un proyecto general de universidades, como el que hemos aprobado en la Cámara de Diputados, sin que simultáneamente aprobemos el proyecto de universidades del Estado", dijo Rodrigo González.

El diputado agregó que en la Comisión de Educación de la Cámara existe "mayoritariamente un acuerdo de no avanzar si simultáneamente ambos proyectos no son un todo sistémico que reformule el sistema de universidades, para que las estatales cumplan un rol público de desarrollo del país; no solo de dar gratuidad y oportunidades a los jóvenes".

"No somos ingenuos"

En la misma línea se expresó el senador Girardi: "Cometeríamos el peor error de creer que se puede aprobar el proyecto de gratuidad, que va a favorecer a muchas privadas, y dejar de lado las estatales".

"No somos ingenuos y queremos que ambos proyectos avancen con la misma fuerza, y vamos a votar en función de que ambas iniciativas estén puestas con la misma prioridad, fuerza y claridad", agregó el ex presidente del Senado.

El senador Lagos Weber señaló que, "más allá que haya universidades del G9 y algunas privadas que han hecho una buena labor, las universidades del Estado en Chile están rezagadas desde el punto de vista de los aportes y del apoyo que han recibido históricamente".

En dicho sentido, "lo que hay que hacer es un esfuerzo jurídico para ponerlas al día, para que puedan desenvolverse como corresponde".

El compromiso de los legisladores fue valorado por el rector Ennio Vivaldi: "Que se fortalezcan las universidades estatales no puede ser visto como una amenaza para nadie, es sencillamente responder a lo que quieren los jóvenes chilenos y a una responsabilidad que tenemos como país".

"En Chile solamente el 15 por ciento de la oferta en educación superior la hacen los planteles estatales y eso no puede ser considerado como un sistema mixto en ninguna parte del mundo", advirtió el académico.