Fiscal nacional: Atentado en casa de Landerretche es "un ataque sin precedentes"

El fiscal nacional Jorge Abbott aseguró que trabajará las 24 horas para lograr las "máximas condenas" por el ataque "sin precedentes en Chile" que sufrió la tarde de este viernes la vivienda del presidente de Codelco, Óscar Landerretche.

El incidente ocurrió cuando el ejecutivo recibió un paquete en su domicilio de La Reina, abriéndolo y causándole algunas heridas.

De inmediato el mundo político y empresarial condenó el atentando, siendo el fiscal nacional uno de los más enérgicos al asegurar: "Que no quepa duda que el Ministerio Público está dedicando a su mejor gente y va a trabajar las 24 horas para determinar a los responsables y lograr las máximas condenas respecto de un ataque sin precedentes en Chile", indicó a La Tercera.

Debido al ataque el ministro del Interior, Mario Fernández, suspendió sus vacaciones y el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, se reunió a las 22:00 horas de anoche con el comité policial junto a la Dirección de Inteligencia de Carabineros y los directores operativos de la PDI.

Se espera que, por su parte, el ministro Fernández acuda a La Moneda para reunirse con con el director de Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gustavo Villalobos; el general director de Carabineros, Bruno Villalobos; el director de la PDI, Héctor Espinosa; y el fiscal Raúl Guzmán.

En paralelo, Aleuy reconoció que el Gobierno evalúa acciones legales pues el Ejecutivo "siempre ha iniciado acciones legales cuando se producen este tipo de hechos u otros. Y lo hará en función a lo que determine el fiscal. Entregaremos los recursos necesarios para completar esta investigación y le daremos ese apoyo a la fiscalía para resolver esto a la brevedad posible", concluyó.

Es un delito de unas características muy brutales

El ex ministro del Interior Jorge Burgos también se refirió al hecho indicando que es "un delito gravísimo más allá de la calificación final que termine dándosele, no hay nadie que podrá poner en duda que es un delito de unas características muy brutales, que produce mucho terror, no sólo a las víctimas, sino que a la comunidad".

"Además es un delito absolutamente ajeno al último cuarto de siglo en el país", añadió.

Por su parte, el ex subsecretario de la cartera Jorge Correa Sutil aseguró sentir "estupor, consternación, sorpresa, rabia porque este hecho es completamente ajeno a nuestra tradición. Uno no logra imaginar cuáles pueden ser las motivaciones y hay que radicar estos hechos del comienzo".

La senadora y presidenta del Partido Comunista, Isabel Allende, también condenó el hecho asegurando que "nos parece muy extraño, muy sorprendente, no logro imaginarme qué demencia puede haber detrás de un acto de esta naturaleza al presidente del directorio de Codelco".

"Acabamos de aprobar el martes por unanimidad la ley de capitalización, todos a favor, todos muy de acuerdo, todos a hacer un gran reconocimiento a lo que ha sido la gestión del directorio de Codelco", puntualizó.