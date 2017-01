Grupo "eco-terrorista" se adjudicó atentado contra presidente de Codelco

Una organización autodefinida como "eco-terrorista" se adjudicó la autoría del atentado explosivo que sufrió la vivienda del presidente de Codelco, Óscar Landerretche, la tarde de ayer viernes.

Esta reivindicación, emitida por el grupo "Individualistas Tendiendo a lo Salvaje", que se presenta declarando "nihilistas terroristas y anarquistas caóticos", afirmó que "nuestro regalo explosivo es por la devastación que Codelco lleva perpetuando en las tierras sureñas".

"El pretencioso de Landerretche merecía morir por sus ofensas a la Tierra, pero por ahora, nunca se olvidará de que la Mafia Eco-extremista lo puso en su mira", comenzó el grupo.

"Nuestro atentado es un atentado en nombre de todo lo salvaje y desconocido, es un ataque eco-extremista indiscriminado, afiebradamente egoísta y contrario a la civilización, en su más alta expresión. También es un acto de terror para los híper-civilizados representantes de la devastación de la Tierra. Sus grandes minas a cielo abierto son la evidencia de los vejámenes del progreso humano contra la Naturaleza Salvaje", afirmó la agrupación.

"Codelco, una (sino la mayor) empresa minera del mundo, encargada de devastar la Tierra por décadas, encargada de robar sus minerales, en pos de la perfección absoluta de la civilización. ¿Acaso pensaron que los llantos de los montes ultrajados por sus maquinarias no serian escuchados por nosotros?, ¿acaso pensaron que no escucharíamos los gritos de espanto de los árboles?, pues no. Nuestros oídos escucharon la llamada de lo Salvaje, por eso nuestras manos atentaron", afirmó el grupo en la declaración.

"Nuestro regalo explosivo es por la devastación que Codelco lleva perpetuando en las tierras sureñas, es así como nuestro objetivo se centró en el presidente del directorio, Óscar Landerretche. El reconocido economista de la universidad de Chile ha sido merecedor de nuestro regalo explosivo, por estar a la cabeza de este mega-proyecto devastador de la todo lo hermoso de la Tierra. Con agrado máximo nos enteramos que el artefacto se activó y que hirió al economista", añade.

Incluso, publicó imágenes que afirman corresponder al artefacto explosivo colocado en la casa de la comuna de La Reina.

Foto: Grupo Individualistas Tendiendo a lo Salvaje.

Según el manifiesto, "el paquete-bomba compuesto de un tubo galvanizado artesanalmente habilitado para su detonación, estaba relleno de pólvora de fósforos (se sorprenderían de su potencia), con una decena de tornillos en su interior, obviamente queríamos causar el mayor daño posible al objetivo".

"Anhelábamos que lo hubiera abierto a la altura de la cabeza, y se le hubiera incrustado un tornillo en el cráneo, y así lo hubiera matado", agregó el grupo.

Gobierno investiga su autenticidad

El ministro del Interior, Mario Fernández, encabezó esta mañana el comité de seguridad extraordinario tras el atentado en casa del presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, y confirmó que se está investigando la autenticidad de esta revindicación.

"No quiero centrar la investigación en esto, es parte de las alternativas que se manejan de la autoría y se investigando la autenticidad de la información" afirmó el titular del Interior.

El ministro llamó "a todos quienes tienen responsabilidades en el país, que actúen en este tipo de asuntos con el mayor nivel de responsabilidad, hay que ser responsables para opinar y tener confianza en que las instituciones, que el orden jurídico y político del país establece para ocuparse de estos asuntos está cumpliendo genuinamente con su deber".

"Estoy seguro que muy rápido estaremos tras la pista efectiva de los autores de este hecho para llegara a ellos y que cumplan con la responsabilidad que les compete", aseguró Fernández.

"Desde luego que estamos en presencia de un hecho muy grave, todos los elementos hay que calificarlos bien y la investigación que conduce el fiscal Guzmán determinará la autenticidad de todos los elementos que están involucrados" y aseguró que "no corresponde adelantar ninguna teoría hasta que los peritajes arrojen los primeros resultados", concluyó.