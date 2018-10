Chadwick: Si algún carabinero no cumple con su deber es sancionado, los estudiantes no

El ministro del Interior –y por estos días vicepresidente-, Andrés Chadwick, aseguró que si algún carabinero no cumple con su deber es sancionado, lo que no pasa con los estudiantes.

Todo tras conocerse las imágenes de un policía siendo golpeado por alumnos dentro del Internado Nacional Barros Arana (INBA) y que ha generado cuestionamientos respecto a qué ocurre a la inversa, con la violencia policial.

Según el vicepresidente, "si hay algún carabinero que no cumple con su deber e incurre en una acción de abuso de violencia indiscriminada, inmediatamente es investigado y si hay responsabilidad es suspendido y expulsado de la institución. Eso es lo que no ocurre con los estudiantes".

"Los estudiantes hoy día utilizan bombas molotov, artefactos explosivos, amedrentan a sus profesores, usan violencia contra carabineros. Pero a ellos no les pasa nada. No, no son estudiantes y eso es lo que tenemos que comprender para que la autoridad sea respetada. Son verdaderos delincuentes que se disfrazan de estudiantes", agregó relacionándolo con la discusión del proyecto de ley Aula Segura.

Carabineros: Cumplimos protocolos

Desde la institución policial, en tanto, destacaron que estas situaciones se inician "por las acciones que los propios estudiantes y personas que están a veces disfrazadas de estudiantes cometen en los distintos establecimientos educacionales", dijo el general director de la institución uniformada, Hermes Soto.

"Nosotros bajo el amparo y el cumplimiento de la ley vamos a ser drásticos. La acción nuestra va a ser siempre apegada a la ley y si hay alguna situación en que algún funcionario de Carabineros haya cometido algún exceso deben venir las acciones legales que correspondan y adoptaremos las medidas que correspondan", remarcó.

El general director además aseguró que van a respaldar el actuar los funcionarios "cada vez que sean agredidos".