Comisión investigadora por operación Huracán acordó invitar a Héctor Llaitul

Este lunes volvió a sesionar la comisión investigadora por la actuación de organismos policiales, de persecución criminal y de inteligencia en la "operación Huracán", instancia en que por primera vez se iba a escuchar a sus invitados.

En la lista figuraban el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma; el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes; el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía, Luis Arroyo; además del fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad a cargo de la Operación Huracán, Felipe González.

No obstante, ninguno de ellos llegó, pero se excusaron por razones de agenda, por lo que pidieron acudir a la comisión el próximo 14 de mayo.

En tanto, el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, aprovechó la ocasión para formalizar verbalmente su censura contra la presidenta de la comisión, la diputada Andrea Parra (PPD), por no haber dejado hablar la semana pasada a Sebastián Torrealba (RN).

No obstante, el RN Miguel Mellado criticó fuertemente esta situación.

"Estar entre triquiñuelas, politiquería no nos lleva a ninguna parte, eso solo nos enreda. Yo voy a votar en conciencia las cosas que corresponda y voy a decirle a quien sea, sea de mi propio sector o no lo que yo creo y me parece que aquí hay un error y claro que se pierde tiempo", dijo Mellado.

El diputado Coloma Álamos respondió que "es quizá porque (Mellado) es la primera vez que está en una comisión investigadora, pero no hay nada más importante que se permita a todos los parlamentarios hablar. Nosotros vamos a perseverar y entendía que el diputado Mellado explicitaba lo mismo".

Como la próxima sesión estaba contemplada para el lunes 30 de abril, previo al feriado del Día de los Trabajadores, los parlamentarios decidieron correrla para el jueves 3 de mayo, día en que se votará la censura.

Invitación a Héctor Llaitul

En tanto, la diputada Emilia Nuyado (PS) quiere que la comisión escuche a Héctor Llaitul, a quien Carabineros le puso pruebas falsas por la investigación de la quema de camiones en Padre Las Casas.

"Por todo el proceso que ellos tuvieron que vivir, donde también les fueron implantadas las pruebas y porque nos interesa cuales fueron las responsabilidades administrativas desde las diversas instancias, por lo tanto es clave e importante que los comuneros tengan la oportunidad de hacer este planteamiento en esta comisión", manifestó.

De todos modos, la comisión acordó invitar a Héctor Llaitul para participar de una sesión especial de esta comisión programada para el 3 de mayo.

En tanto, el diputado Torrealba pidió formalmente a la comisión de ética que inhabilite de participar en la comisión Huracán al diputado Hugo Gutiérrez (PC) por haber publicado en su cuenta de Twitter la hoja de vida del general director de Carabineros, Hermes Soto, quien en su juventud fue sancionado por sus vínculos con un lenocinio.