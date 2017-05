Fraude en Carabineros: Cienfuegos negó acusaciones de ex jefe de Finanzas

"El matrimonio de mi hijo lo pagamos en partes iguales -no me acuerdo cuántos millones fueron- mi consuegro y yo", aseguró.

El ex general director de Carabineros, Alberto Cienfuegos, negó este domingo las acusaciones en su contra que hizo ante la Fiscalía el ex jefe de Finanzas, Flavio Echeverría Cortez, en el marco del fraude al interior de la institución.

La declaración la que accedió el diario La Tercera dan cuenta que Echeverría aseguró que un tratamiento médico de la esposa de la máxima autoridad de Carabineros de esa época habría sido cancelado con recursos fiscales traspasados desde la institución.

"Además, se comentaba que el matrimonio del hijo del general director Alberto Cienfuegos habría sido pagado con recursos del Departamento Relaciones Públicas de Carabineros, con apoyo del Departamento I de Finanzas", y sostiene que incluso "el personal de garzones que atendieron el evento fueron carabineros alumnos que dependían del grupo de formación de Carabineros", sostuvo.

Tras revelarse estas afirmaciones, el ex general director indicó que "respecto al tratamiento de mi esposa, no hay absolutamente....El matrimonio de mi hijo lo pagamos en partes iguales -no me acuerdo cuántos millones fueron- mi consuegro y yo, esa es absolutamente la estricta verdad".

"Yo dije, con la cantidad de imputados de hay, va a haber una cantidad de declaraciones y tratar de comprometer a más personas", dijo Cienfuegos.

Comisión pide control y revisar ley de gastos reservados

El diputado DC, Jaime Pilowsky, que preside la comisión investigadora del fraude, afirmó que "llama la atención que esta verdadera trama, esta verdadera red de institución, al interior de Intendencia particularmente, haya tenido un tiempo de duración tan amplia en la institución sin que haya saltado ninguna alarma".

"El general director lo ha señalado como una deficiente cultura del control, yo quiero traducir esas palabras como 'no había control'", subrayó el parlamentario.

Por su parte, otro miembro de la comisión, el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida, dijo que "tenemos que avanzar en un buen uso de los gastos reservados, creo que lo que está en cuestionamiento es el buen uso", puesto que "es necesario el gasto reservado, pero el criterio del buen uso tiene que ser algo que quizá haya que revisarlo".

Se estima que el monto defraudado en Carabineros llega a más de 20 mil millones de pesos y la arista por el eventual mal uso de los gastos reservados está a cargo de la fiscal Macarena Cañas, de la Fiscalía Centro-Norte.

Gobierno declinó comentar al respecto

Desde Talcahuano, en la Región de Biobío -donde asistió a la conmemoración del Día de las Glorias Navales-, y consultada sobre las declaraciones de Flavio Echeverría, la ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, indicó que "esta es una investigación que está en instancia judicial, hay una investigación en curso y mientra eso suceda el Gobierno no hace ningún tipo de comentarios".

"Confiemos en nuestras instituciones, de que se están llevando adelante las investigaciones que correspondan y una vez que estén las conclusiones, entonces en ese momento la Justicia tomará las decisiones que debe tomar", afirmó la vocera.

"Por otra parte, señalar que Carabineros está haciendo un esfuerzo importante, ha presentado al país y al Ministerio del Interior y Orden un plan de reestructuración, que se debe ir ejecutando y el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, estará atento y alerta respecto a la implementación de ese nuevo plan", recalcó.