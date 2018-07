Hugo Gutiérrez filtró hoja de vida de Hermes Soto por un "oportunismo mediático"

El diputado Hugo Gutiérrez (PC) confesó que publicó la hoja de vida del general director de Carabineros, Hermes Soto, por "oportunismo político y porque tenía más seguidores en Twitter" y que no corroboró la información que recibió antes de divulgarla.

Al inicio de la interrogación, liderada por el mayor Pablo Aguirre Romano, el parlamentario aseguró que recibió un mensaje de whatsapp enviado por un periodista y reconoce que no corroboró si efectivamente era parte de la hoja de vida de Soto Isla, publicó este martes La Tercera.

"Pensé que era de verdad, nunca contrasté si esa hoja era parte de la hoja de vida del señalado General Soto. Es lo mismo que publiqué en Twitter, y la subí a la red", afirmó el diputado por Tarapacá.

"Dicha información me la envió el periodista Patricio Mery Bell, de Panorama News, quien además fue asesor del empresario Francisco Javier Errázuriz, Marco Enríquez-Ominami y de Franco Parisi", dijo Gutierrez.

Piñera designa nuevo General Director d Carabineros a Hermes SOTO q era atendido gratis en un prostíbulo a cambio d protección.



Hoja d vida da cuenta q fue sancionado con 4 días d arresto, lo q significaba q nunca debió ascender a general inspector



Hoy volvera a ser regente! pic.twitter.com/8stpulFe9c — Hugo Gutiérrez (@Hugo_Gutierrez_) 14 de marzo de 2018

"Respecto de la finalidad que tuve con subir esa información a la red, obedece al oportunismo mediático, por subir esa información antes que otros, no tenía otro sentido el hecho de hacerla pública. Pensé que si la tenía el periodista, la tenían que tener otras personas. A mí me mandan información porque tengo muchos seguidores en redes sociales", dijo el parlamentario.

Luego de reconocer que no chequeó la información antes de publicarla y que tampoco le constaba a él que fuera verdadera, Gutiérrez explicó que "la información yo no se la pedí a nadie, yo no ando tras la información, fue todo muy rápido, me llegó y la subí a la red Twitter de forma inmediata. Además, tengo conocimiento que esa información se la enviaron a varias personas, no sólo a mí."

En otra de las preguntas, Gutiérrez responde sobre la fuente de origen de lo que recibió, es decir, de dónde la podría haber recibido el periodista en cuestión. "Yo pudiendo preguntarle, no lo he hecho. Tampoco sé de dónde salió o de cuál sistema se obtuvo esa información, yo no pregunté nada de eso y tampoco lo haré. Obviamente la sacan de algún lugar del cual desconozco".